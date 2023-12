Aggressione di Natale al 118 in piazza Garibaldi, sfondati a bastonate i vetri dell’ambulanza

156 Visite

“Stanotte intorno alle 2.00 a Piazza Garibaldi, vicino alla statua, un senza fissa dimora allerta il 118 per malore, dopo poco giunge la vicina postazione 118 della Annunziata. I sanitari visitano la persona che, senza apparente motivo, a detta sua “per sfogo”, infrange il vetro laterale del mezzo di soccorso con un bastone!”. Questo quanto denunciato dall’associazione ‘Nessuno Tocchi Ippocrate’ sui social in un post di sfogo per raccontare quanto accaduto anche durante la notte di Natale. Questa è l’aggressione numero 60 del 2023 che coinvolge operatori dell’Asl Napoli 1.













