MARANO, NATALE SENZ’ACQUA IN TANTE CASE. NONOSTANTE GLI ANNUNCI E LE FOTO DEL SINDACO E DI QUALCHE CONSIGLIERE AMANTE DELLA VISIBILITA’

191 Visite

Era la sera del 23 dicembre e il sindaco Morra, sulla sua pagina Facebook, pubblicava la seguente foto e scriveva: terminate le riparazioni all’impianto C3, tra un po’ tutto tornerà alla normalità. Due giorni dopo, 25 dicembre 2023, Natale, in diverse zone di Marano, in particolare in via San Marco, rubinetti di nuovo a secco dalla mattina. Naturalmente, oggi nessuno ha scritto un rigo per informare i cittadini. E chi si pavoneggia (qualche consigliere delegato in primis) è rimasto silente. Cosa dire? Nulla. Meglio evitare ulteriori commenti per descrivere certe situazioni.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews