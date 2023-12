Strage di Natale in Francia: papà uccide moglie e quattro figli piccoli, arrestato

243 Visite

I cadaveri di cinque persone sono stati ritrovati la sera di Natale in un appartamento di Meaux, nel Nord della Francia.

Gli investigatori hanno aperto un’indagine per omicidio volontario, come ha confermato il procuratore Jean-Baptiste Bladier. Secondo i media locali, le vittime sono una donna e i suoi quattro figli. Il presunto sospettato sarebbe il padre di famiglia, un uomo di 33 anni, ora in fuga. Le indagini sono state affidate alla polizia giudiziaria di Versailles.













