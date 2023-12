304 Visite

Ennesimo disastro idrico nella zona di via Marano-Quarto, dove sono ubicati gli impianti idrici. Un mare d’acqua potabile in strada, come non accadeva da tempo. Un disastro, un grande spreco. Attendiamo notizie dall’ente comunale. Chissà se arriveranno e se ci saranno ripercussioni sulla erogazione idrica in questi giorni di Natale. Speriamo di no.













