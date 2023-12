237 Visite

Da via San Rocco a via Puccini, ad altri punti del territorio: antivigilia di Natale con guasti idrici (causati da una interruzione elettrica) all’impianto C3 (zona Recca) e centinaia di famiglie con i serbatoi a secco. Si attendo riparazioni da parte di E- distribuzione. Ennesima tegola per i maranesi. Centinaia di migliaia di litri d’acqua dispersi in strada. Seguiranno aggiornamenti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews