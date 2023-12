408 Visite

Oggi, presso il Medical center Mauriello di Mugnano, ex centro commerciale Auchan, è in programma ed è attualmente in corso la giornata di prevenzione cardiovascolare intitolata Natale col cuore, in collaborazione con il Centro Commerciale Mugnano, dove Mario e Alfredo Mauriello eseguono Elettrocardiogramma e visita cardiologica gratuita.













