MARANESI IN TRAPPOLA: CAOS INFERNALE. E IL SINDACO NON RISPONDE AI QUESITI PIU’ IMPORTANTI

Maranesi in trappola da mesi, anni. Anche oggi, complice il caos delle festività natalizie, si cammina a passo d’uomo. Al netto delle difficoltà già note, tra cui la chiusura di diverse arterie, dal Comune arrivano notizie (poche) e sempre confuse o contraddittorie.

Si era parlato di imminente riapertura di alcune strade, corso Vittorio Emanuele, via Veneto e via Annunziata, mentre non ci sono buone notizie per via Ranucci.

Al momento, però, è un delirio totale.

Il sindaco Morra, che si rifiuta ostinatamente di confrontarsi con la stampa libera (parla solo con il giornale gestito da un suo collaboratore nemmeno ufficiale), non risponde su tanti temi.

Per l’area Pip, cosa hai deciso di fare? Per i beni confiscati, in particolare per le ville di via Marano-Quarto, cosa hai deciso di fare? Per la catastrofica problematica dei vigili urbani, ormai ridotti all’osso, cosa hai deciso di fare? Quale strade saranno aperte a breve e quando avverrà? Per la masseria del Galeota, cosa hai deciso di fare? Per lo stadio comunale, cosa hai deciso di fare? Per la differenziata che non decolla, a parte i soliti annunci, cosa hai deciso di fare? Per gli immobili occupati illegalmente, cosa hai deciso di fare? Per mettere un po’ d’ordine in alcuni uffici comunali, cosa hai deciso di fare? Per il cimitero, oltre agli annunci e alle diffide, cosa si pensa di fare? Perché il Comune di Marano ha aderito alla centrale unica di committenza (appalti) dell’area nolana? Come mai? Che nesso c’è? In quella centrale si sono agganciati diversi comuni dell’agroaversano, tra cui alcuni vicinissimi ad un noto e chiacchierato ex dirigente dell’area tecnica di Marano? Perchè sindaco? Qual è la ragione vera?













