Marano, fondi Pics e progetti per la città. Savanelli: “Salvati solo quattro progetti dei dieci iniziali, i commissari hanno tante colpe”

397 Visite

Carissimo Direttore,

Ieri sono state presentate alla città le opere realizzate con i fondi PICS.

Sono state realizzate 4 opere sulle dieci previste, con un impegno economico di quattro milioni di euro e con la perdita di sei milioni per i 6 progetti non realizzati.

I commissari inspiegabilmente hanno rinnegato i precedenti progetti e le opere programmate dalla amministrazione Visconti(a cui va dato il merito di aver intercettato i 10 milioni di euro) perdendo tempo (anni) prezioso per la realizzazione dei 10 progetti, pertanto ,dovendo completare perentoriamente il tutto entro il 2023, si sono tagliate 6 opere arrecando grave danno al miglioramento qualitativo della città.

Un plauso al personale del ufficio tecnico e urbanistica che hanno lavorato con abnegazione e impegno per la realizzazione nei tempi (estremamente ridotti) e una nota di demerito per i commissari che non hanno permesso la realizzazione di importanti opere per la città.

Sarebbe opportuno che anche l’operato dei commissari sia sottoposto a valutazione!

Il Prefetto e il ministro dell’Interno sanno di tutta questa inefficienza dei commissari.

Luigi Savanelli, consigliere comunale













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews