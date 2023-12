Villaricca, l’iniziativa un albero in Comune

UN ALBERO IN COMUNE. Anche noi di C.As.A. abbiamo aderito all’iniziativa lanciata da Periferia Attiva di Mugnano di Napoli e l’associazione Più Alberi di Torre di Mosto. Un albero in comune nasce dalla necessità di fare rete, di lanciare un messaggio condiviso e di dare un segnale ai propri territori, ai propri comuni. Un messaggio condiviso per tornare in strada, per parlare di ambiente e natura, per trattare dell’importanza di spazi verdi in città dove alberi ne sono rimasti pochi. Un messaggio per la salvaguardia della natura, per la tutela degli animali, per il nostro futuro. Tutti insieme, di città in città, per un Albero in Comune.