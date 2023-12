Scuola, nuove assunzioni: «Con il Pnrr in Campania assegnate 1400 cattedre»

204 Visite

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato le procedure concorsuali per l’assunzione di ruolo di oltre 30 mila docenti nelle scuole di ogni ordine e grado. Le domande si possono presentare fino alle 23.59 del 9 gennaio e prevedono la copertura di 9.641 posti nella scuola primaria e dell’infanzia e di 20.575 posti in quella secondaria di primo e di secondo grado. Si tratta della prima fase che prevede un rinnovamento del corpo docente avvalendosi delle nuove modalità previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, a cui si aggiungerà un ulteriore contingente di circa 14 mila posti non appena il Mim avrà ricevuto l’autorizzazione a procedere. La Campania però riceverà appena il 4,7% del fabbisogno nazionale pari a 1.415 posti, poiché negli ultimi anni si è avvalsa di numerosi rientri in Regione di docenti che per anni hanno lavorato in Lombardia, Veneto, Piemonte e Lazio, le quattro Regioni che da sole riceveranno il 60% dei posti messi a bando.

Le classi di concorso disponibili in Campania per la scuola secondaria di primo e secondo grado sono 73 mentre i posti disponibili sono 1.180 (5,7% dei 20.575 nazionali). La più numerosa è quella A022, dedicata all’insegnamento di Italiano, Storia e Geografia (precedentemente classificata come 43/A) e coinvolge i futuri insegnanti che desiderano impartire queste materie nelle scuole secondarie di primo grado che potranno aspirare a 397 cattedre. Segue la classe A027 Matematica e Fisica con 136 posti disponibili, e grazie al sistema delle abilitazioni orizzontali, coloro che hanno l’abilitazione in questa classe di concorso vedranno riconosciuta automaticamente l’abilitazione alla classe di concorso A026, ossia materie come l’algebra, la geometria e l’aritmetica e parte integrante delle materie Stem, cui sono destinati 110 posti. Occorrono invece 70 docenti per la classe di concorso A040 relativa a Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche, mentre 33 per la A020 relativa a Fisica. Appena 25 i docenti della classe A012 ossia Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado, solo 4 nella A011 di Discipline letterarie e latino, e 2 per la A013 Discipline letterarie, latino e greco in tutta la Campania. Per il sostegno, 43 i posti per la scuola secondaria di primo grado e 22 per quella di secondo grado. Una cattedra ciascuna per le cattedre musicali in tromba, sassofono, oboe, pianoforte, organo, chitarra, corno.













