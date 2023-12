Errico Porzio, furto nella pizzeria di Soccavo: il ladro via con 7 euro

190 Visite

Tragicomico furto questa notte nella pizzeria di Errico Porzio nel quartiere di Soccavo. Come ha denunciato lo stesso famoso pizzaiolo, infatti, un incauto ladro – che Porzio ha ribattezzato Lupin – poco prima delle 5 del mattino dopo aver ripetutamente colpito la porta d’ingresso con un pesante mattone di pietra si è introdotto all’interno del locale alla ricerca dell’incasso della giornata. Il temerario malvivente, però, non aveva fatto i conti con la tradizionale abitudine di tutti i commercianti del mondo: l’incasso della giornata, infatti, non viene mai lasciato all’interno del locale durante la notte e all’interno della casa, di solito, non vengono lasciati che pochi spiccioli.













