Turetta, i genitori: “E’ nostro figlio, non lo abbandoniamo”. Domani i funerali di Giulia

Dalle immagini delle telecamere acquisite agli atti e dai primi esiti dell’autopsia, come si è appreso, non si può ancora avere certezza su questo tema dell’inchiesta. Intanto, da quanto si è saputo, la Fiat Grande Punto nera del 21enne, che fu arrestato vicino Lipsia, è ancora in Germania e dovrebbe essere riportata in Italia dopo il 10 dicembre. Dentro l’auto è stato trovato un telefono. Gli investigatori non possono sapere se sia del giovane o dell’ex fidanzata, ma devono attendere che arrivi in Italia assieme all’auto.

Uno dei punti sull’omicidio di Giulia Cecchettin, su cui sono in corso approfondimenti, riguarda il luogo e il momento in cui Filippo Turetta ha sferrato la coltellata mortale all’arteria basilare, nella parte posteriore del collo dell’ex fidanzata. Ovvero se l’abbia fatto mentre lei scappava, verso le 23.40, quando poi cadde sbattendo la testa sul marciapiede o all’interno dell’auto nei minuti successivi, dopo averla caricata nella macchina.

Nel frattempo le indagini vanno avanti dopo il lungo interrogatorio con il pm che Filippo ha avuto in carcere davanti al pm di Venezia. Il colloquio è stato definito esaustivo e non ne sono stati programmati altri, anche se non è escluso che gli inquirenti possano avere, poi, la necessità di risentirlo.

Per la prima volta da quell’11 novembre in cui ha impugnato il coltello e ha ucciso la 22enne di Vigonovo, Filippo ha avuto il faccia a faccia con papà Nicola e mamma Elisabetta in carcere a Montorio dove si trova recluso dalla scorsa settimana.

“Che i funerali di Giulia siano un messaggio di partecipazione”

Per quanto riguarda i funerali di Giulia Cecchettin, che si terranno martedì nella basilica di Santa Giustina a Padova, non si attenua la commozione e la vicinanza della gente. Il papà di Giulia, Gino, davanti alla sua casa di Vigonovo ha detto con poche parole, dal tono dolce, come si sta preparando a celebrare le esequie della figlia: “Abbiamo scelto una chiesa grande affinché arrivi un messaggio di grande partecipazione, lo abbiamo voluto così perché arrivi questo messaggio”.

“Sto preparando un messaggio scritto che leggerò quel giorno – ha aggiunto -. Non sono bravo con le parole, chiedetemi semmai di elettronica … ma sto cercando di dire le cose al meglio”.

In vista delle esequie la gigantografia dedicata a Giulia, con la scritta “Giulia ti vogliamo bene” e collocata sulla facciata del municipio di Vigonovo, dovrebbe essere trasferita nella Basilica di Padova. Anche stamani molte persone si sono fermate a lasciare fiori o messaggi, o semplicemente a dedicare un momento di vicinanza e commozione, davanti alla casa dei Cecchettin o al palazzo comunale.

Gino, intanto, è rientrato in casa con in mano alcuni biglietti di partecipazione per i funerali di martedì. Funerali a cui potrebbero partecipare migliaia di persone, forse anche più di diecimila.

Il papà di Chiara Gualzetti: “sarò al funerale di Giulia”

Al funerale della 22enne di Vigonovo ci sarà anche il papà di un’altra giovanissima vittima di femminicidio: Chiara Gualzetti, uccisa a 15 anni da un coetaneo a Monteveglio (Bologna) il 27 giugno 2021.

“Martedì andrò al funerale di Giulia Cecchettin e lì spero di incontrare suo padre. Capisco il suo dolore e lo rivivo sulla mia pelle, perché è tanto simile al mio e mi piacerebbe creare un legame con lui e invitarlo a una battaglia comune”, ha dichiarato Vincenzo Gualzetti che, dalla morte della figlia, porta avanti il progetto di una “piattaforma” per la certezza della pena per chi uccide: www.certezzadellapena.it

L’obiettivo, spiega Gualzetti è raccogliere più adesioni possibili da parte di chi ha subito un lutto come il suo, parenti di altre persone uccise. “Perché la morte di Chiara non sia vana”.

Sua figlia fu accoltellata e finita a calci e pugni da quello che credeva un amico, il 16enne che l’aveva attirata in una trappola, per poi ucciderla. Il giovane killer, di recente trasferito in un carcere minorile in Sardegna, confessò agli inquirenti di aver agito perché guidato da un demone. A marzo di quest’anno per il ragazzo, nel frattempo divenuto maggiorenne, è stata confermata in Appello la condanna a 16 anni e quattro mesi. Una pena, risultato del rito abbreviato e della minore età, che i familiari non hanno mai ritenuto congrua e si battono per una modifica della legge sui delitti commessi dagli under 18.

Quest’anno Gualzetti ha perso anche la moglie Giusi, per una malattia. Lo stesso destino della madre della famiglia veneta. In alcune interviste, dopo l’omicidio di Giulia, Vincenzo Gualzetti ha spiegato che proprio questa storia, per alcuni dettagli simili alla sua, gli ha fatto rivivere il dramma e che si sente unito, nel tragico destino, con i familiari della ragazza di Vigonovo.