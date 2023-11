Posillipo: tenta di rubare un’auto ma viene sorpreso dal custode. Carabinieri arrestano incensurato

204 Visite

I Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per tentata rapina aggravata un 19enne incensurato di Scampia. Manca poco alle 21 quando da Posillipo arriva una segnalazione al 112. E’ il custode di un parco a via Padula ed ha appena notato un uomo aggirarsi tra le auto parcheggiate. I militari stanno arrivando ma l’uomo ha già forzato la portiera ed il blocco accensione di una fiat 500 quando viene sorpreso dal custode. Il ladro cerca di fuggire minacciando il guardiano ma in quegli istanti arrivano i carabinieri che bloccano il 19enne e lo arrestano. Ora il ragazzo si trova nel carcere di Poggioreale ed è in attesa di giudizio.













