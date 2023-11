L’editoriale della domenica. Marano e l’allergia alla parola legalità. Sindaci o commissari, poco o nulla cambia. Ecco perché

55 Visite

Attenzione: vi diranno che certe cose non si possono fare, a Marano, perché mancano i fondi e il personale comunale. Ed è con questa tiritera, solo in parte vera, che da anni si rimandano tutti gli interventi per il ripristino della legalità sul territorio. Le cose sono note agli addetti ai lavori, perché questo giornale – ogni tot mesi – rinfresca la memoria a qualcuno. I cittadini si aspettano altro: strade riparate, luci, servizi migliori, e della parola legalità, talvolta, se ne sbattono altamente.

La situazione, ad ogni modo, è la seguente:

Tabelle pubblicitarie, l’80 per cento di quelle che vedete sul territorio (nella foto una delle tante) è abusivo, non dichiarate e il Comune, pertanto, non percepisce un euro. 5 mila ladri d’acqua: ogni tanto, quando si insedia qualche commissario o sindaco, escono notizie sulla scoperta di qualche furbetto: due o tre famiglie vengono sanzionate, poi tutto finisce nel dimenticatoio. Beni confiscati: ce sono diversi non utilizzati da anni e diversi affidati ad associazioni o cooperative che non li utilizzano. L’esempio più eclatante è quello di via Marano-Quarto, molto noto anche al neo assessore al ramo Di Luccio, uno dei più stretti collaboratori del sindaco Morra. Liquami fognari nell’alveo dei Camaldoli. La polizia municipale e l’ufficio tecnico, tre anni e mezzo fa, diedero vita a una sorta di censimento: beccarono decine di famiglie non in regola o sprovviste di pozzi in cui raccogliere la cacca (sì, la cacca e tanto altro). Alcune famiglie si sono regolarizzate dopo le diffide e le denunce, poi tutto si è fermato. In tanti continuano a sversare e quei liquami, amici, finiscono nel mare di Licola e Varcaturo, dove poi fate il bagno in estate. In alcune zone non ci si è ancora arrivati e sono passati circa 4 anni. L’autorità giudiziaria sancì che alcuni capannoni dell’area Pip non possono essere sanati per una questione di mancato rispetto di confine con l’asse stradale. E’ passato oltre un anno, ma nulla si è mosso. Un paio di anni fa, la municipale avviò e portò avanti il taglio di numerose tabelle di ditte interdette per mafia. Qualcosa è stato fatto, ma poi tutto si è fermato. Basta passare per alcune e zone ed accorgersene. Rifiuti sversati illegalmente e occupazione di suolo pubblico da parte di commercianti. Non si vede una sanzione da anni e anni. E l’elenco, se volessimo, potrebbe essere ancor più lungo. Caso Galeota, caso Sant’Agostino e caso San Tommaso. Abusi edilizi, situazioni mai chiarite, istituzioni (Morra ne parlava spesso in passato) che non si esprimono sulle determinazioni da adottare, in un senso o nell’altro. Si sgombera, si sana, si demolisce, si ridà dignità ai titolari degli immobili. Cosa si fa? Tutto è rimasto nel limbo.

Verrebbe da chiedersi: ma polizia, carabinieri, guardia di finanza, magistrati di Napoli nord e Dda, dove sono? Che fanno? E i sindaci, compreso quello attuale, e i commissari di cosa si interessano? Solo di posti in giunta? Solo di bilanci? Solo di piazzare pedine? Solo dell’ordinario dell’ordinario? Fino a quando su Marano c’è stato l’occhio vigile del pm Di Mauro e quello di Terranostranews, qualcosa si è visto. Noi ci siamo ancora, il nostro lo facciamo, seppur con meno impeto di un tempo, perché abbiamo capito che con sindaci o commissari nulla cambia o può cambiare: la paesanità più deleteria, la mentalità omertosa, coinvolgono ampi strati della popolazione e delle istituzioni. A cambiare, dunque, deve essere la mentalità, ma per cambiarla occorrono sforzi enormi e il coinvolgimento di tutti: Comune, forze dell’ordine, organi di stampa, associazioni, scuole e cittadini. Alcune di queste componenti latitano, quindi è una battaglia (quasi) persa in partenza. Quasi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews