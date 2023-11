Marano, le aree espropriate e occupate illegalmente a ridosso del Pip? Iter fermo dopo controlli e denunce. Tutto arenato?

224 Visite

Occupazione illegittima di suolo nelle zone adiacenti al Pip? Mesi fa erano partiti i controlli della polizia municipale, che aveva rilevato alcune anomalie. Gli atti furono inviati anche in Procura. Si attendevano i provvedimenti amministrativi consequenziali e invece non è accaduto nulla: tutto è rimasto come prima e qualcuno, giustamente, lo fa notare. Andati via i commissari, tutto sembra essersi arenato. Si tratte di aree che furono espropriate, in via Migliaccio, a suo tempo per i lavori del Pip.

Ecco un nostro vecchio articolo sul tema.













