Marano, aree espropriate a ridosso del Pip occupate illegalmente: atti in Procura, ora si attendono le ordinanze comunali per il ripristino dello stato dei luoghi

Lembi di terra occupati illegalmente nella zona di via Migliaccio, a ridosso dell’area Pip. Dopo le segnalazioni di alcuni cittadini al nostro portale (segnalazioni riportate in diversi articoli), gli agenti della polizia municipale, unitamente al personale dell’ufficio tecnico, hanno accertato che alcune porzioni di terreno di proprietà del Comune, espropriate nel periodo antecedente alla realizzazione dei capannoni industriali, erano stata occupate illegalmente da alcuni cittadini del luogo. I vigili hanno provveduto a segnalare il caso in Procura e ora si attendono le relative ordinanze dell’ufficio tecnico comunale, quelle che dovranno intimare il ripristino dello stato dei luoghi.













