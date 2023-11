CALVIZZANO, PRESENTATA DENUNCIA CONTRO IGNOTI PER LO SVERSAMENTO ABUSIVO DI RIFIUTI SUL TERRITORIO

112 Visite

Ho formalizzato questa mattina, presso la stazione dei Carabinieri di Calvizzano, una denuncia contro ignoti per lo sversamento illegale di rifiuti che avviene, di frequente, in Piazza Umberto, I e nel resto del paese. Era un atto dovuto soprattutto per dare giustizia ai cittadini che desiderano vivere in un paese pulito e decoroso e anche per non rendere vani gli sforzi che facciamo noi amministratori, per migliorare il territorio. Siamo stanchi di subire la prepotenza di questa gentaglia che crede di poter vivere in spregio delle regole e della legge. E se le multe non bastano sarà la giustizia a fare il suo corso contro chi deturpa l’ambiente. La denuncia è contro ignoti al momento ma con il passare dei giorni e con il reiterarsi del fenomeno tanto contro ignoti non lo è più. Certo abbiamo bisogno di più certezze ma le testimonianze e le segnalazioni ci stanno aiutando a ricostruire il quadro della situazione.

Non ne possiamo più. La lotta contro il sacchetto selvaggio è continua e costante. Grazie alla Polizia Municipale stiamo multando tanti incivili ma non basta. Siamo partiti anche con una campagna di sensibilizzazione nelle scuole del territorio con il supporto di esperti, in collaborazione con la società che gestisce il servizio sul territorio. Abbiamo anche fornito i contenitori per differenziare i rifiuti nelle scuole. Insomma stiamo partendo dai più piccoli, dai cittadini del domani, per garantire una popolazione più civile in futuro. Il lavoro da fare è enorme ma non impossibile. Se non c’è chi inizia non ci saranno risultati.

Al momento associamo il pugno duro alla sensibilizzazione. Sicuramente tolleranza zero contro incivili, cialtroni e malfattori. A breve in campo anche le guardie ambientali per presidiare il territorio. Contiamo sulla collaborazione di tutti per avere un paese pulito e degno di noi calvizzanesi. Nota stampa sindaco Pirozzi













