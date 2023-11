Sondaggio Mentana, FdI in testa, Pd in picchiata

75 Visite

Fratelli d’Italia resta in testa e il Pd deve fare i conti con un brusco calo. Il sondaggione swg di Enrico Mentana per tg La7 fotografa così la situazione della politica italiana e delle intenzioni di voto se si votasse oggi. La rilevazione di fatto è un ulteriore schiaffo ai gufi che sognavano ad esempio un declassamento dell’Italia da parte di Moody’s. Nulla di tutto ciò è accaduto e la fiducia degli elettori nel partito di Giorgia Meloni resta intatta. Infatti Fratelli d’Italia è al 29 per cento con una lieve flessione dello 0,1 negli ultimi sette giorni. Il Pd invece ha perso lo 0,3 per cento in una settimana e adesso è al 19,4 per cento.

Nuovamente lontano dalla soglia minima (anche in vista delle Europee) del 20 per cento. Ma non finisce qui. I dem devono guardarsi le spalle dal Movimento Cinque Stelle che guadagna lo 0,4 per cento e sale al 16, 6 per cento. Insomma a quanto pare soffiare sul fuoco dello sciopero di Landini non ha portato consensi a sinistra. E nel centrodestra la Lega sale al 9,6 per cento con un +0,2 in sette giorni. Bene anche Forza Italia che cresce e raggiunge il 6,9 per cento. Azione di Carlo Calenda perde lo 0,2 e scende al 3,7 per cento. In calo anche Verdi e Sinistra che si fermano al 3,5 per cento. Cresce Italia Viva di Matteo Renzi che va al 3,1 per cento. In ascesa anche +Europa che ora è al 2,8 per cento. Insomma il centrodestra continua a mantenere una distanza siderale dal centrosinistra. E a quanto pare le battaglie della Schlein a poco servono per racimolare qualche decimale nei sondaggi.













