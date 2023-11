Nuovo team di ispettori di Asia per il controllo della raccolta differenziata

69 Visite

Un nuovo team di ispettori di Asia sta per mettersi al lavoro per esaminare i rifiuti conferiti nei contenitori della raccolta differenziata, per spingere i cittadini a rendere buona il servizio, elevando sanzioni fino a 500 euro a chi, tra cittadini e locali pubblici, getta al di fuori dell’orario e non effettua la differenziata, rendendo vano l’impegno di tanti cittadini e degli operatori di Asia.

Su input dell’amministrazione di Napoli del Sindaco Gaetano Manfredi, di concerto con l’assessore Vincenzo Santagada, Asia ha avviato un iter selettivo interno. Il corso è partito con l’amministratore unico di Asia Domenico Ruggiero e il Direttore Affari Generali di Asia Carlo Lupoli, e l’intervento del Comandante Enrico Del Gaudio dell’Unità Operativa di Tutela Ambientale della Polizia Municipale del Comune di Napoli che hanno dato il via al corso di formazione per i dipendenti che sono risultati idonei alla selezione per diventare Ispettori Ambientali.

La formazione avrà la durata di 30 ore e si concluderà con un esame. All’esito del colloquio per la selezione interna di Asia sono stati convocati 50 operatori che stanno seguendo il corso. L’ispettore ambientale controlla i depositi fuori orario, gli abbandoni indiscriminati di rifiuti, la scorretta raccolta differenziata, se trovano un sacchetto a terra lo aprono lo esaminano per trovare chi l’ha lasciato e andare a sanzionarlo.

“Lavoriamo quotidianamente – spiega Lupoli – per garantire alla città i migliori servizi possibili di igiene e di raccolta differenziata. Oltre la sensibilizzazione e la comunicazione per una corretta raccolta differenziata, resta anche la sanzione per chi ha comportamenti scorretti, singoli che danneggiano l’intera comunità, depositando i rifiuti al di fuori delle regole, rendendo vano lo sforzo di tanti operatori di Asia che lavorano per la crescita della città per i cittadini e per i turisti. Per questo il team di ispettori controllerà con attenzione tutta Napoli”. Asia aveva già dal 2010 un team di ispettori ma negli anni sono andati in pensione 18 e quindi erano rimasti solo 2 ispettori. Ora viene riformato un nuovo team di ispettori, esperti dell’apertura dei sacchetti e dell’individuazione su chi ha svolto male la differenziata nuocendo alla città.













