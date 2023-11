Che successo per la Notte Bianca di Port’Alba. L’invito di De Giovanni: “Gli artisti frequentino di più questo luogo per contribuire al rilancio”.

81 Visite

La Notte Bianca di Port’Alba si è rivelata un enorme successo: migliaia di cittadini e turisti si sono riversati in quella che rappresenta una delle strade più antiche della città, caratterizzata dalla presenza di decine di librerie.

All’evento ha presenziato anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi che si è complimentato con i commercianti dell’area per aver promosso l’iniziativa, promettendo il restyling dell’arco di Port’Alba entro un anno e maggiori tutele per la via dei libri, forte anche del sostegno del Ministro della Cultura Sangiuliano.

Tra coloro che nel corso degli anni si sono adoperati per il rilancio di Port’Alba vi è senza dubbio lo scrittore Maurizio De Giovanni che, prendendo parte alla serata, ha invitato gli artisti partenopei a “frequentare di più questo posto che è pieno di storia e cultura; le forze migliori della città, portatrici di bene, si facciano vedere più spesso in questo territorio. Intanto, è bello sapere che luoghi come la Saletta Rossa stiano per riaprire, e spero che questo segni l’inizio della riapertura di numerose librerie. Vederle chiuse rappresenta un colpo al cuore per ogni napoletano che ha percorso queste strade fin da giovane”.

Un rilancio che, secondo De Giovanni, passa anche per una riqualificazione urbanistica dell’area: “Questo luogo, che di per sé rappresenta uno dei più belli e visitabili della città si presenta con un’illuminazione scarsa, con mura sporche. Si faccia qualcosa”.













