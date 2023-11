98 Visite

Stamattina i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e personale della Polizia Municipale Nucleo Veicoli Abbandonati hanno effettuato controlli nel Rione Traiano ed in particolare nelle vie Marco Aurelio, Lattanzio e in viale Traiano dove hanno rimosso 10 motoveicoli e 13 autoveicoli poiché trovati in stato di abbandono e privi di copertura assicurativa.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews