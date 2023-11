Pallanuoto – Serie A2, l’ Aktis Acquachiara cade in casa contro il Crotone. Malore per mister Fasano che deve abbandonare anzitempo la panchina

80 Visite

COMUNICATO STAMPA AKTIS ACQUACHIARA

Esistono sconfitte che, spesso, lasciano indicazioni positive molto più do tante vittorie. Nell’incontro valevole per la terza giornata del girone Sud del campionato di serie A2 l’Aktis Acquachiara perde 14-11 contro la Rari Nantes Auditore Crotone ed incassa così la sua prima sconfitta nel torneo.

I padroni di casa escono però dall’acqua tra gli applausi dei propri sostenitori dopo aver tenuto testa per quattro tempi ad una formazione allestita per arrivare ai playoff e che annovera nel suo roster diversi giocatori di categoria superiore. I biancoazzurri giocano a viso aperto contro i quotati rivali, ribattono colpo su colpo ai tentativi di allungo dei rivali e per due volte riescono a mettere anche la testa avanti confermando il carattere dei leoni indomabili quando riescono a rientrare in partita rimontando dall’11-8 per i pitagorici.

Gli ospiti, sospinti da un monumentale Giacoppo, top scorer del match e autore di una cinquina, scavano il solco decisivo nel finale quando l’uno-due firmato da Privitera, autore di un poker, e Chiodo chiude i conti. I partenopei lottano con il coltello tra i denti su ogni pallone, commettono ancora diversi errori ma da questi potranno ripartire per crescere e poter disputare una stagione nella quale potersi divertire.

Si mette in evidenza nuovamente l’attaccante Matteo De Florio che, così come nel derby d’esordio timbra nuovamente un poker e prova a trascinare i suoi. Il presidente Porzio e tutto il Mondo Acquachiara abbracciano affettuosamente mister Fasano che, a causa di un lieve malore, è costretto ad uscire nelle prime battute del match. A Walter l’augurio di una pronta guarigione. Nel post partita è il massimo dirigente acquachiarino Franco Porzio a prendere la parola: “Una partita di grande impegno, carattere e voglia di misurarsi con una rivale di valore nella quale la squadra ha lottato su ogni pallone. Non era facile ma i ragazzi hanno dimostrato attaccamento a Walter e alla società per la reazione. Il presidente e tutta la squadra saranno vicini in tutto e per tutto al loro allenatore e sono convinti che la sua sarà una pronta guarigione”.

AKTIS ACQUACHIARA ATI 2000-R.N. L. AUDITORE 11-14 (3-4;3-2; 3-5; 2-3)

AKTIS ACQUACHIARA ATI 2000: C. Alvino, D. Cielo, M. Fortunato 2, E. S. Adam 1, G. Amato, G. Di Leva, F. Angelone 1, M. Aiello 2, M. De Florio 4, D. De Gregorio, C. Angelone 1, G. Giello, D. Chianese, P. Nazzaro. All. W. Fasano R.N. L. AUDITORE: D. Ruggiero, M. Chiodo 2, A. Amaruda, D. Zovko, G. Candigliota, M. Tkac 1, M. Giacoppo 5, R. Spadafora 1, F. Lapenna, A. Privitera 4, L. Orlando 1, E. Caliogna, P. Palermo. All. F. Arcuri Arbitri: Giacchini e Doro













