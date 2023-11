Pallanuoto – Serie A1, il Posillipo deve arrendersi al Brescia

22 Visite

COMUNICATO STAMPA CN POSILLIPO

AN Brescia -C.N.Posillipo 13-5 (3-3;2-0;3-1;4-1)

Brescia : Tesanovic, Del Basso 1, Dolce 2, Faraglia 1, Lazic, Gianazza 1, Renzuto Iodice, Balzarini 3, Alesiani 1, Manzi, Irving 3, Gitto 1, Massenza Milani. All.Bovo

Posillipo: Izzo, Somma 1, Angelone, Rocchino, Miraldi, Aiello, Tubic, Cuccovillo 2, Briganti 1, Radojevic , Picca, Saccoia , Spinelli, Serino 1. All.Brancaccio

Arbitri: Petronilli-Schiavo

Sconfitta per il Posillipo che cade in trasferta contro l’AN Brescia per 13-5. La squadra rossoverde, dopo quattro successi consecutivi, cede ai ViceCampioni d’Italia.

Il Posillipo gioca un ottimo primo quarto, chiuso in parità sul 3-3 e lottando anche nella seconda frazione di gioco. L’AN Brescia riesce ad allungare nel terzo parziale, chiudendo la gara nel finale.

Parte forte la formazione di casa con le reti di Dolce e Del Basso. La reazione del Posillipo è però veemente, il parziale rossoverde è di 3-0 con i gol di Cuccovillo, su rigore, Briganti e Serino, ribaltando la situazione. Nel finale del primo tempo però, la rete di Irving fissa il punteggio sul 3-3 alla sosta.

Nel secondo parziale Spinelli para subito un rigore ad Irving. Il portiere del Posillipo si supera in varie occasioni ma è costretto a cedere a Balzarini che riporta in vantaggio i suoi, Irving segna il 5-3, punteggio su cui si va al secondo intervallo.

Nel terzo quarto segna subito il Brescia con Alesiani, bravo a sfruttare una doppia superiorita’ numerica. Balzarini, ancora con uomo in più, realizza il 7-3. Il Posillipo torna al gol con Somma, che segna allo scadere dei 30 secondi, ma Il Brescia ritrova nuovamente il +4 con la rete di Irving, in superiorità . Il terzo quarto si chiude 8-4.

L’ultimo parziale è ancora a favore dei padroni di casa che segnano con Gianazza, Faraglia e Gitto mentre il Posillipo segna con Cuccovillo, su rigore. I gol di Gitto e Balzarini chiudono la partita sul 13-5 finale.

Il Posillipo giocherà la prossima partita sabato prossimo, 25 novembre, alla Scandone, contro l’Ortigia alle ore 15,00.

Dichiarazione Roberto Brancaccio allenatore Posillipo: “Complimenti al Brescia per la vittoria, ma i complimenti vanno rivolti anche ai miei ragazzi per aver tenuto testa per oltre due tempi alla squadra vice campione d’Italia. Nel finale di gara abbiamo pagato dal punto di vista fisico avendo esaurito tutte le nostre energie. Il viaggio, rimandato ieri a causa dello sciopero generale nazionale, ha certamente condizionato la nostra prestazione,  poichĂ© siamo stati costretti stamattina a partire in treno prima dell’alba, e siamo giunti a Brescia giusto in tempo per la partita. Dispiace non avere avuto la possibilitĂ di poterci giocare al meglio la gara fino in fondo. Ora guardiamo avanti, recuperiamo le nostre energie, e prepariamo la prossima importante e difficile sfida di campionato contro l’Ortigia.”













