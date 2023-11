Mazzarri convertito al 4-3-3 e il colloquio con Osimhen

153 Visite

Il primo gol del Napoli di Mazzarri ispirato al 4-3-3 di Spalletti è un segno del destino: l’ha segnato Luciano. Luciano Peluso, 18 anni, un giovanotto della Primavera che può fare il difensore, il regista e anche la mezzala. Pare che sia il cugino di Gianluca Gaetano. Suo, l’unico centro dell’allenamento congiunto con la Juve Stabia, andato in scena ieri al centro sportivo di Castel Volturno al cospetto di una tribuna vip d’eccezione: oltre a De Laurentiis e ai dirigenti delle due squadre, a bordocampo c’era anche Osimhen. Sì, Victor è guarito e ha conosciuto Mazzarri: ottima cosa, a ventiquattro ore dall’influenza che ha modificato i piani del primo giorno di Walter. Il grande incontro tra il formidabile centravanti e l’allenatore che ha saputo rendere formidabili un bel po’ di centravanti, ha quasi rubato la scena ai grandi protagonisti di giornata: la difesa a quattro, il centrocampo a tre, il tridente. Quattro-tre-tre, come te nessuno mai: Mazzarri è sempre stato un ideologo della linea difensiva a tre/cinque; dieci anni fa il suo Napoli faceva scintille con il 3-4-2-1; ma ieri, con la Juve Stabia, ha tenuto fede alle premesse (e alle promesse) e ha provato e mischiato gli uomini della prima squadra a disposizione con gli azzurrini della Primavera nel segno del 4-3-3 spallettiano. E Luciano ha fatto gol.

Le fotocamere hanno catturato la chiacchierata in panchina, mentre le squadre si allenavano insieme, ma Osi e il nuovo allenatore s’erano già conosciuti prima: Victor s’è presentato a Mazzarri poco dopo il suo arrivo al centro sportivo per continuare il percorso di riabilitazione che secondo i programmi dovrà spedirlo in campo con l’Atalanta, e poi s’è sistemato al fianco dell’uomo che dovrà aiutarlo a segnare a raffica a vedere l’allenamento dei compagni. Tutte belle scene, tutti ottimi segnali al netto del cambiamento.