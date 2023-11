A Pomigliano la Mostra d’Arte Pittorica “Tutte Figlie Della Stessa Luna”

64 Visite

Aprirà il vernissage una perfomance di danza curata dall’Associazione Pomigliano Danza dal titolo: “ Solo per i tuoi occhi” Coreografia e testi: Edmondo Tucci Voce recitante: Valeria Rea Ballerine: Agnese Celardo Francesca Ruggiero, Sinossi: Una voce e due corpi danzanti stretti in un unico abbraccio che grida giustizia per un corpo violato dalla violenza di un amore malato, il desiderio di riscattare una dignità negata e una vita rubata. In Sala Mostra la performance artistica con Arpa di Zena Rotundi.

L’Evento, grazie al contributo offerto dalle talentuose artiste Gloria Pastore, Erika Azzarello,Emiana Assante di Cupillo, Loredana Bernardo, Lilliana Comes, Margheritarita Davì, Silvia Rea, Rosalia Tortorelli ,che partecipando a tale iniziativa affrontano la delicata tematica sulla violenza di genere.

Tale contributo vuole far comprendere quanto sia importante la funzione dell’Arte Contemporanea nella comunicazione visiva e come, tramite la creazione artistica, si possano affrontare argomenti di utilità culturale e sociale.

L’ Evento d’Arte raccoglie le capacità creative delle otto artiste che, interpretando l’universo femminile con il proprio intimo linguaggio espressivo, invitano a diverse prospettive di riflessioni sul delicato tema della violenza di genere con un unico scopo: dire NO alla violenza sulle donne, perché ogni forma di abuso e violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani che va condannata ed eliminata.

Il progetto si propone in presenza,dal 18 al 25 novembre presso la Sala delle Capriate l’Antica Distilleria di Pomigliano D’Arco via Roma 281

Tutto ciò è stato reso possibile grazie al sostegno e al contributo dell’amministrazione comunale e si coglie l’occasione di porgere i nostri più sentiti ringraziamenti per la preziosa collaborazione e sensibilità verso le tematiche trattate, al Sindaco del Comune di Pomigliano d’Arco dott. Raffaele Russo e all’Assessore all’Avvocatura, Patrimonio, Fondazioni Associazioni e Pari Opportunità Avv. Elvira Romano.

Interverranno in riflessioni sul tema della Violenza di genere Il Sindaco Dott. Raffaele Russo, Ass. all’Avvocatura, Patrimonio,Pari Opportunità, Fondazioni e Associazioni Elvira Romano, Ass. alla Cultura ed Istruzione Giovanni Russo, Ass. Politiche Sociali e Sport Domenico Leone. Avv. Maria Rosaria Allocca, Avv.Teresa Liguori Criminologa,Servizi Sociali di Pomigliano d’Arco. Gloria Pastore artista e ospite onoraria dell’Evento, inaugurerà la Mostra Pittorica con un dialogo sull’arte contemporanea al femminile

La Mostra Pittorica resterà aperta al pubblico fino al 25 novembre.

In Occasione dell’evento l’artista Lilliana Comes provvederà alla realizzazione di due opere sulla tematica della violenza di genere in installazione permanente a Pomigliano, presso la piazza Giovanni Leone e il Parco Pubblico Giovanni Paolo II. Si prevede l’inaugurazione delle opere il giorno 25 novembre in occasione del finissage dell’evento.

