Quarto, casa “rubata” mentre va al lavoro: tensioni nel quartiere, molti cittadini si schierano con Monfrecola

Tensioni a Quarto nel rione di edilizia popolare: alcuni residenti del Rione intimano agli occupanti abusivi di andare via. Borrelli: “Il sig. Monfrecola, derubato della propria casa, da oltre una settimana dorme in auto. Gli abusivi prepotenti devono essere cacciati. Per la prima volta vedo sostegno per la vittima.” Il sig. Monfrecola da una settimana è costretto a dormire in auto. Infatti mentre era a lavoro qualcuno, donne con bambini al seguito, si è introdotto nel suo appartamento a Quarto e lo ha occupato abusivamente. Il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli che ha denunciato la vicenda sta sostenendo da giorni la battaglia del sig. Monfrecola per riavere la propria casa. “Per la prima volta, in una situazione come questa, anziani e cittadini del Rione hanno cominciato a mobilitarsi per la vittima e sono scesi per strada a sostegno del sig. Monfrecola. Ci sono stati anche dei momenti di tensione perché alcuni di loro sono andati dagli occupanti e gli hanno intimato di andare via”- dichiara Borrelli- “Dovrebbe sempre esserci il sostegno alla vittime e bisognerebbe sempre denunciare simili situazioni altrimenti si fa il gioco dei delinquenti. Anche le leggi vanno cambiate, attualmente sembrano dare più ragione a chi, facendo leva sulla presenza di bambini o anziani, occupa con la forza alloggi popolari assegnati ad altri. Questi delinquenti vanno mandati via e il sig. Monfrecola, che da oltre una settimana vive in macchina ed è anche impossibilitato ad andare a lavoro, deve riavere il suo appartamento”.













