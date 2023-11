Mercato ittico Mugnano: nella notte furti e vandalizzazione. Il sindaco: “Grave atto, ma fiducia nell’operato delle forze dell’ordine”

450 Visite

Furti e vandalizzazioni nel mercato ittico di via Nenni. Nella notte ignoti, secondo le prime ricostruzioni, almeno 4-5 persone – immortalate dalle telecamere – hanno fatto irruzione negli spazi di proprietà del Comune: hanno vandalizzato alcune strutture, perlopiù paranze dei 20 concessionari. Da quanto si apprende, sarebbero stati rubati anche soldi dalle casse in uso ai concessionari. Il raid è stato denunciato ai carabinieri della locale stazione dagli stessi concessionari. Si indaga ora sulla matrice dell’atto. Il sindaco di Mugnano, Luigi Sarnataro, ha stigmatizzato l’accaduto e invierà sul posto tecnici comunali per la stima dei danni che non sembrano, dal punto di vista strutturale, particolarmente ingenti.

“Siamo sgomenti per quanto accaduto – sottolinea il primo cittadino – Il mercato è il cuore produttivo e occupazionale del territorio, siamo certi che le forze dell’ordine e la magistratura sapranno fare chiarezza su questa brutta vicenda”.













