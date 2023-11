QUALIANO, VACCINAZIONE ANZIANI FRAGILI

81 Visite

Anaste Campania ha organizzato un convegno sulla vaccinazione nell’anziano fragile per sensibilizzare l’opinione pubblica ed il personale sanitario sull’argomento. Nella stagione 2022/2023 siamo scesi al 56.7 % per la vaccinazione antinfluenzale scendendo di 10 punti percentuali rispetto alla stagione 2020/2021 si tenga conto che il ministero della salute ha stabilito la percentuale del 75% come valore minimo da raggiungere. Un terzo della popolazione anziana già con più patologie secondo i dati Istat non è vaccinato perché non si ritiene a rischio. Bisogna poi valutare tutta la ricaduta positiva sulle mancate ospedalizzazioni se si fa una buona prevenzione. L’evento è stato organizzato con il patrocinio ed in collaborazione con il Dipartimento di prevenzione della Asl Napoli 2 Nord diretto dal dott. Luigi Castellone.













