In Spagna il popolo è in strada contro il premier socialista che ha regalato l’amnistia ai separatisti

Sono in migliaia: uomini, donne, ragazzini, famiglie intere. La protesta incrocia generazioni e schieramenti politici. C’è il presidente della fondazione Denaes, costola di Vox, Iván Vélaz. Dice: «Abbiamo bisogno di uno sciopero generale che paralizzi la Spagna. Protesterò tutti i giorni. Bisogna combattere contro questi tiranni». In calle Ferraz alzano la voce anche i socialisti. Commenta Jesús, 73 anni: «Ero iscritto a un partito di sinistra, ma ora basta. Ho solo appellativi negativi per Sánchez».

Le parole di Carmen rimbombano da un mini altoparlante. Urla:«Puigdemont in prigione. Puigdemont in prigione». E poi ripete le voci in sottofondo: «Polizia u-ni-sci-ti. Polizia u-ni-sci-ti». Parla con orgoglio dei giovani nelle prime file, incollati davanti alle transenne da ore. Spiega: «Qui è tutto pacifico, non c’è violenza. È un movimento di ragazzi e ragazze di 20-25 anni al quale ci uniamo noi più grandi (ha 69 anni ndr). È emozionante». Poi con il dito indica un cartello all’angolo. «Sánchez qui ci sono anche i socialisti ma non quelli ladroni». «Questi sono i socialisti che sono stanchi di Pedro Sánchez», sottolinea lei.













