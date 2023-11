Gratteri tra presente e futuro: “Priorità a Napoli creare la maggiore sinergia possibile tra polizia giudiziaria e magistratura”

168 Visite

“Ci sono loro, ma ci siamo anche noi”.

Questa l’incisione sulla targa scoperta nel comune di Portigliola, provincia di Reggio Calabria, dove questa mattina il Procuratore di Napoli Nicola Gratteri ha ricevuto la cittadinanza onoraria, inaugurando anche un campo di calcetto per bambini.

“Parlare ai ragazzi per me non è una novità, è sempre un piacere. Cerco di convincerli che delinquere non conviene e provo a spiegare loro l’importanza dello studio come riscatto e come conoscenza nel mondo degli adulti”, ha dichiarato l’ex Procuratore di Catanzaro.

Sul suo nuovo ruolo in Campania, poi, Gratteri aggiunge: “Per quanto riguarda il mio nuovo ruolo di procuratore di Napoli, posso dire che il mio compito ed i miei ruoli saranno ancor più impegnativi, considerato che la Procura del capoluogo campano è quattro volte più grande di quella di Catanzaro. Come primo obiettivo, visto che il target tra forze dell’ordine e magistrati è molto alto, sarà molto importante creare la maggiore sinergia possibile tra polizia giudiziaria e magistratura”













