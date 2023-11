Corso per il conseguimento della qualifica di Ispettore Impianti Termici: ecco cosa fare

121 Visite

L’ANEA (Agenzia Napoletana Energia e Ambiente), in collaborazione con la Società New Energy Company NEC Srl , avvierà un corso di formazione per il conseguimento della qualifica di Ispettore Impianti Termici ai sensi della Legge Regionale n. 39 del 20/11/2018

Il corso avrà una durata di 64 ore (48 di teoria e 16 di pratica) ) e si svolgerà a Napoli;

Possono iscriversi al corso quanti posseggono alternativamente i seguenti requisiti ovvero il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a. Laurea magistrale in conseguita presso un’università statale o legalmente riconosciuta in Ingegneria (qualsiasi specializzazione), Architettura, Fisica, Chimica, Agraria e Scienze forestali;

b. Laurea breve (diploma di laurea; laurea di I livello) nelle stesse materie, nel cui piano di studi siano stati inseriti almeno uno dei seguenti esami come identificati dal codice MIUR riportato tra parentesi: Sistemi per l’ingegneria e l’ambiente (ing-ind/09); Fisica tecnica industriale (ing-ind/10); Fisica tecnica ambientale (ing- ind/11); Fisica teorica, modelli e metodi matematici (fis/02); Misure meccaniche e termiche (ing-ind/12); Chimica industriale (chim/04); Principi di ingegneria chimica (ing-ind/24);

c. Diploma di scuola secondaria superiore conseguito presso un Istituto tecnico ad indirizzo energetico Statale o legalmente riconosciuto;

d. Diploma di maturità professionale “Tecnico delle Industrie meccaniche”, rilasciato da Istituto Professionale – corso quinquennale, e Diploma di Perito Industriale, rilasciato da Istituto Tecnico Industriale in: Costruzioni aeronautiche; Edilizia; Fisica industriale; Industria mineraria; Industria navalmeccanica; Industrie metalmeccaniche; Meccanica; Meccanica di precisione; Metallurgia; Termotecnica.

Al termine del percorso di formazione e, a seguito del superamento dell’esame finale, sarà emesso un attestato di frequenza con profitto con conseguimento della qualifica professionale di Ispettore Impianti Termici.

Il corso prevede un costo di partecipazione di € 500,00 (IVA inclusa) che sarà interamente rimborsato dalla Società New Energy Company NEC srl a tutti i soggetti che avranno conseguito la qualifica che garantirà l’inserimento nell’ organico della suddetta società per lo svolgimento delle verifiche degli impianti termici.

Per ogni ulteriore informazione scrivere ai seguenti indirizzi email:

– giuliana.organismo@gmail.com

– staff@anea.eu

La Direzione ANEA

