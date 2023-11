Marano, Piano urbanistico: le proposte di Per le persone e la comunità nella sala Cavallo

51 Visite

Proposte di “PER” per l’incontro del 30 ottobre 2023 con imprenditori locali, tecnici, o cittadini. Presentazione Preliminare del Piano Urbano Comunale (PUC).

Il 30 ottobre 2023 si è tenuto presso la Sala Cavallo del Comune di Marano l’incontro per il percorso partecipativo volto alla redazione del PUC del Comune di Marano di Napoli, si trattava dell’incontro con gli imprenditori locali, tecnici e professionisti che avevano l’occasione di evidenziare le proprie esigenze così contribuendo all’idea di città vicina alle proprie necessità professionali.

Il Circolo di Marano di Per le persone e la Comunità ha puntualmente partecipato anche a questo incontro, portando le sue idee e le sue proposte per contribuire alla creazione di una città futura che attragga interessi economici e che dia nuova linfa vitale agli imprenditori e professionisti del territorio.

Tante le idee e proposte dal movimento politico offerte in esame agli esperti nella redazione del PUC, che hanno manifestato particolare attenzione.

Molto interessanti le proposte relative, ad esempio, alla protezione e valorizzazione del patrimonio culturale esistente, in cui si individuano dettagliatamente i benefici derivabili in termini economici agli imprenditori anche mediante l’utilizzo di tecnologie innovative di ultima generazione.

Senza dubbio innovative le proposte per l’utilizzo dei beni comunali per le Start up, proposte queste qualificate come soluzioni win-win, in cui giovani imprese ricevono il supporto di cui hanno bisogno nelle loro fasi iniziali e la comunità beneficia della rivitalizzazione delle aree, dell’innovazione e della crescita economica.

Di grande attualità tutte le proposte per l’aggregazione giovanile e per il rilancio della cultura, anche territoriale. Proposte apparentemente visionarie, ma senza dubbio realizzabili, anche e soprattutto per la diffusione della cultura, come, ad esempio, facendo uscire “allo scoperto” le biblioteche, riqualificando le zone degradate, intrecciando percorsi culturali a quelli gastronomici locali.

In un tempo storico in cui notoriamente la commissione Europea incentiva la creazione di un trasporto locale green, il Circolo Per di Marano sembra aver appieno anticipato i tempi con le sue idee e proposte.

La mobilità sostenibile pensata dal Circolo di Marano richiama ipotesi di servizi di car-sharing, bike-sharing o scooter-sharing, di creazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici, costruzione di piste ciclabili e progettazione di metro leggere o tranvie, capaci non solo di qualificare le zone degradate, ma di collegare agevolmente Marano con i luoghi napoletani di maggiore interesse.

Non si tratta di una città fantascientifica, ma di una città a portata del cittadino di oggi e di domani.

Una città capace di invertire la migrazione demografica prevista nel breve termine.

Una città vivibile!

PER le Persone e la Comunità – Circolo PER di Marano













