Grave incidente a Lamezia Terme, auto si schianta contro posto di blocco: tre carabinieri feriti

Un drammatico incidente stradale si è verificato questa mattina in Calabria, precisamente nella città di Lamezia Terme. Il conducente di una Bmw ha improvvisamente perso il controllo dell’auto, andando a impattare contro un cancello e successivamente contro due pattuglie dell’Arma dei Carabinieri, impegnate in operazioni di routine lungo via dei Bizantini. Il conducente della vettura è stato trasportato d’urgenza in ospedale, coinvolgendo nel tragico evento tre militari ed un civile.

Dei quattro Carabinieri presenti sul posto, tre sono rimasti feriti, due dei quali versano in condizioni serie, così come il conducente della Bmw. I feriti più gravi sono stati rapidamente presi in carico dal personale medico del servizio di emergenza sanitaria 118 di Lamezia e Maida e trasportati al vicino ospedale civile.

Un’ulteriore ambulanza è giunta sul luogo dell’incidente per trasferire il conducente della Bmw in un’altra struttura ospedaliera per approfondimenti medici.