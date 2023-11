Legata e imbavagliata al cimitero: arrestato l’ex compagno della figlia

Domenico Mele, infatti, contestava all’anziana 76enne la rottura del rapporto sentimentale con la figlia con cui aveva avuto anche un bambino. E per questo si sarebbe vendicato. “Male che va all’inferno chiederò perdono”, scrive Mele sul suo profilo Facebook, dove ha continuato a postare foto gotiche e messaggi rivolti all’ex compagna fino a poche ore prima dell’arresto.

Ad indirizzare gli investigatori su Mele è stata proprio l’ex compagna, la figlia della vittima, che non ha avuto dubbi. Anche perché i rapporti tra i due erano diventati sempre più tormentati negli ultimi tempi. Oltre alla pista passionale, non si esclude però che dietro la rapina ci fossero anche ragioni economiche legate all’eredita del padre dell’ex compagna scomparso due mesi fa. Lo scorso 25 ottobre A.G.P si era recata proprio sulla tomba dell’uomo, quando è stata prima legata e poi imbavagliata. I malviventi le avevano portavo via il telefono, la borsa e poi erano fuggiti con la macchina della vittima. Non è chiaro se entrambi gli arrestati abbiano partecipato fisicamente all’azione. Gli investigatori sospettano che ci siano stati altri complici che al momento non sono stati ancora individuati.