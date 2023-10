Napoli, rimossi veicoli e arresti per droga

67 Visite

Rimossi veicoli nel quartiere San Carlo all’Arena.

Nel pomeriggio di ieri, i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, con la collaborazione di personale della Polizia Municipale – Nucleo Veicoli Abbandonati, hanno effettuato controlli nelle vie Michele Tenore, Federico Delpino, della Veterinaria, Pier delle Vigne e Michele Guadagno.

Nel corso del servizio gli operatori hanno rimosso 45 veicoli, di cui 20 per divieto di sosta ed altri 25 poiché trovati in stato di abbandono e sprovvisti di copertura assicurativa.

Vasto: sorpresi con la droga. La Polizia di Stato ha tratto in arresto due uomini di origini gambiane.

Nel pomeriggio di ieri, i Falchi della Squadra Mobile, nell’ambito dei servizi all’uopo predisposti, hanno notato in via Milano la presenza di alcune persone che si aggiravano con atteggiamento circospetto.

L’attività di osservazione ha consentito ai poliziotti di individuare una di loro che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un soggetto che si è allontanato velocemente.

I poliziotti, prontamente intervenuti, con il supporto degli agenti del Commissariato Vicaria Mercato, hanno raggiunto e, con non poche difficoltà, dopo una colluttazione, bloccato l’acquirente che, dimenandosi, ha preso a calci anche la volante mentre l’indagato, è stato trovato in possesso di tre stecche di hashish del peso di circa 6 grammi e 20 euro.

Per tali motivi, un 26enne di origini gambiane è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e resistenza a Pubblico Ufficiale; l’acquirente, invece, identificato per un 27 enne, anch’egli gambiano, con precedenti di polizia, è stato tratto in arresto per lesioni, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento dei beni della Pubblica Amministrazione nonché sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale poiché trovato in possesso di una stecca di hashish del peso di circa 1,5 grammi.

Infine, entrambi, irregolari sul territorio nazionale, sono stati denunciati per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato.













