“Noi Restiamo qui”. Lo spettacolo del maranese Bassolillo riscuote successo

“Noi restiamo qui”. Per la commedia così intitolata, in scena fino al 22 ottobre al Teatro Cilea, si va verso il terzo successo consecutivo, consolidando un’esperienza che valorizza i giovani talenti.

Lo spettacolo è stato scritto da Mario Esposito e da Carmine Bassolillo. Sul palco, ancora una volta, salgono i giovani attori dell’accademia del Cilea.

La commedia narra di un sogno nel cassetto di un gruppo di giovani accomunati dall’amore per la musica, con lo scopo di trasmettere il concetto di “Insieme” che supera la dimensione individualista. Ispirato ai grandi musical napoletani, “Noi restiamo qui” si rivolge ad un pubblico giovane toccando vari temi di stretta attualità come: l’immigrazione, la violenza sulle donne, il bullismo, la disoccupazione giovanile e tanti altri. Questioni affrontate in modo brillante, senza mai eccedere nella sterile leggerezza.

Nello spettacolo troviamo anche uno spazio dedicato al folklore e alle tradizioni della terra all’ombra del Vesuvio, tutto raccontato attraverso canzoni, danze e una buona dose di comicità che diverte e non stanca mai il pubblico in sala.

Un’occasione per divertirsi e allo stesso tempo riflettere, superando stereotipi e negatività così diffusi.

Bassolillo, originario di Marano, diplomato alla Cilea Academy, vanta numerosi successi nel campo del teatro, della musica e della poesia, tutte passioni che lo hanno portato a calcare le scene mostrando il suo grande talento.

