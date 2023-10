Arzano, blitz dei carabinieri in villa comunale: denunciato il titolare di una società

118 Visite

Scoperto locale di proprietà del comune abusivamente occupato adibito a deposito e laboratorio. E’ stato deferito alla Procura della Repubblica di Napoli Nord il rappresentante legale della società affidataria del comune che da pochi mesi gestisce attività di chiosco-bar. Nel corso di un’operazione condotta nella villa comunale di Arzano, i carabinieri della locale tenenza hanno effettuato una serie di ispezioni presso l’attività commerciale di bar, somministrazione alimenti e bevande da pochi mesi autorizzata dal comune di Arzano a seguito di relativa gara d’appalto. Durante le verifiche sarebbe emerso che questa attività, nella fattispecie e in relazione all’attività di laboratorio e conservazione di bevande e alimenti, sarebbe stata portata avanti usufruendo senza autorizzazione di una struttura interna alla villa comunale precedentemente adibita a centro sociale da parte della “Casa del Sorriso” e non rispettando, tra l’altro, le normative vigenti in materia di igiene e sanità pubblica. Ma a seguito delle indagini, si sarebbe scoperto che la stessa azienda utilizzava a “scrocco” il laboratorio adibito anche alla preparazione di alimenti, dell’energia elettrica pagata dal comune.













