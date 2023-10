Marano, riduzione Tari. De Stefano: “Esclusi tanti cittadini che non avevano accesso ad internet, l’ultima la beffa nella giornata di ieri”

Consigliere Salvatore De Stefano

Nell’ormai conteso clima, il Comune di Marano è al centro di una polemica che ha suscitato l’indignazione dei residenti.Inizialmente, c’erano voci di una potenziale opportunità per richiedere la riduzione delle tariffe TARI, i 10 giorni prima dello scadere del bando, direttamente presso l’ufficio comunale, così da aiutare chi non fosse riuscito a ricorrere a istanze online.Tuttavia, le speranze sono state disattese quando solo ieri sera è stata resa nota la comunicazione che l’unica possibilità di presentare la richiesta cartacea sarebbe stata oggi, 20 OTTOBRE, ultimo giorno utile dalle 9 alle 12, quindi, sole 3 ore.Questa ridicola comunicazione ha provocato un’ondata di sdegno tra i cittadini, specialmente tra coloro che hanno difficoltà ad accedere alle risorse online, in particolare gli anziani.Molti si sono sentiti esclusi da questa iniziativa a causa delle barriere tecnologiche, lasciati, dal Comune di Marano, con poche o nessuna opzione per richiedere la tanto necessaria riduzione.Per aggiungere insulto a ingiuria, l’opzione di presentare istanze online è stata improvvisamente disabilitata, costringendo i cittadini a inviare la richiesta esclusivamente tramite PEC, creando ulteriori disagi e ritardi per chi non è familiare con questa procedura.È evidente che ciò rappresenti un trattamento ingiusto e una mancanza di rispetto per i residenti di Marano.Ci interroghiamo riguardo alla trasparenza e all’equità delle pratiche amministrative del comune. I cittadini richiedono trasparenza e un trattamento equo, oltre a una maggiore consapevolezza delle esigenze della comunità, soprattutto di coloro che potrebbero incontrare difficoltà nell’accesso alle risorse digitali.Invitiamo il sindaco e i suoi adepti a CAPIRE e comprendere le esigenze dei cittadini, non pensare solo ai propri interessi.Come ben sappiamo, il consigliere Salvatore De Stefano, nel periodo di validità di questa iniziativa ha più volte chiesto che le fasce meno informatizzate fossero aiutate, ma ci è sembrato che, come si suol dire, chi di competenza abbia fatto “orecchie da mercante”Invitiamo l’attuale amministrazione di Marano a pensare un po’ meno al loro stipendio è un po’ più al motivo per la quale lo percepiscono.