Marano, Izzo scrive a Meloni e Mattarella: “L’immobilismo del neo sindaco Morra, bisogna salvare la città”

Dopo 4 mesi dalle elezioni amministrative e tre mesi della nascita dell’amministrazione Morra tutto tace e nulla si muove con la città che versa in uno stato comatoso. Anche la filiera Istituzionale tanto decantata durante la campagna elettorale dal primo cittadino, dai suoi sostenitori e da esponenti politici regionali per adesso è un mero ectoplasma inesistente. Con il valore supremo della coerenza in campagna elettorale dissi che se fossi stato Sindaco dopo poco settimane che tutto stagnava mi sarei rivolto alle Istituzioni sovracomunali ” Presidente della Repubblica, Premier di Governo e Prefetto di Napoli affinché si adoperassero per ripristinare la “normalità” a Marano. Ebbene anche se con ruolo diverso ma più pregnante di Consigliere Comunale di minoranza ho inviato PEC al Presidente della Repubblica, al primo ministro on. Giorgia Meloni e al Prefetto di Napoli , affinché intervengano per riportare la ” normalità” a Marano ed evitare che la malavita possa incunearsi nella precarietà socio culturale -ambientale e rosicchiare la speranza di tanti cittadini votati alla moralità.

Ecco il testo delle PEC: Pregiatissimi Presidente della Repubblica on. Sergio Mattarella, Primo Ministro on.Giorgia, Meloni; sua Eccellenza Prefetto di Napoli Claudio Palomba chi vi scrive è un consigliere comunale della minoranza uscita dalle ultime elezioni comunali del maggio scorso ero candidato a Sindaco per una coalizione civica di espressione moderata, in ballottaggio siamo andati con la coalizione del PD che per poche centinaia di voti ha vinto le elezioni. Le scrivo per sottoporle la situazione di drammaticità in cui versa la città di Marano di Napoli sciolta per ben quattro volte per infiltrazione camorristica e con un dissesto finanziario conclamato. Situazione, questa che blocca tutte le attività amministrative dell’ente Comune a partire dalla carenza di personale comunale , dalla drammaticità strutturale ed infrastrutturale in cui versano le scuole , le strade , all’assenza totale di strutture ludiche ricreative ,alla mancanza di decoro urbano che rendono la città di Marano invivibile. Ebbene a quattro mesi delle elezioni il sindaco in un intervista dichiara che i primi fievoli risultati si potranno avere tra due anni, stessa risposta viene data ai cittadini che si recono in Municipio per chiedere un sacrosanto diritto. Ecco, perchè sono qui a chiederle di dare una mano a una collettività di circa 60mila abitanti che vive in una comunità in stato comatoso. Non so in che modo ma sicuramente dal vostro alto profilo Istituzionale saprete intervenire per riportare vivibilità e sicurezza a Marano. Eccellenze ,la situazione è drammatica in città e non intervenendo lo Stato lascerebbe la Citta all’antistato che è sempre pronto ad intervenire in situazione di precarietà. Sicuro di un vostro riscontro vi saluto cordialmente.

Michele Izzo, Consigliere comunale città di Marano della minoranza.