Quarto, abuso d’ufficio: il convegno nazionale con Cirielli e Garzo

43 Visite

Un convegno sul tema dell’abuso d’ufficio è in programma per venerdì 20 ottobre, alle 18, presso casa Mehari a Quarto. I lavori saranno presentati da Ugo De Cesare, presidente dell’associazione “Osservatorio per la legalità” e coordinati dal giornalista Nello Mazzone. Ospiti del convegno nazionale antimafia saranno: Edmondo Cirielli, vice Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Elisabetta Garzo, presidente del Tribunale di Napoli; Aldo Policastro, Procuratore della repubblica di Benevento; Antonio Palumbo, presidente della VI sezione del Tribunale di Napoli; Massimiliano Manfredi, già membro della commissione parlamentare antimafia. Porterà i saluti della città di Quarto il sindaco Antonio Sabino.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews