Fuorigrotta: la Polizia di Stato sequestra 3 slot machine. Sanzionata la titolare del locale commerciale

Nella giornata di ieri, gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Napoli, hanno controllato un esercizio commerciale in piazzale Tecchio accertando che, all’interno dello stesso, erano stati installati 4 apparecchi da gioco privi delle relative autorizzazioni, di cui tre non collegati alla rete dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Inoltre gli operatori hanno altresì verificato che gli altri apparacchi da gioco presenti erano stati installati senza la SCIA in corso di validità.

Per tali motivi, la titolare del locale commerciale è stata sanzionata per un totale di 35 mila euro, mentre i 3 dispositivi non in regola, con le relative giocate pari a 1087 euro, sono stati sequestrati.













