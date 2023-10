SANT’ANTIMO: stacca la corrente alla ex e tenta di entrare in casa. Attimi di terrore per una donna maltrattata da 12 anni. 42enne arrestato dai Carabinieri

64 Visite

Come in un film dell’orrore ha staccato la corrente all’abitazione della sua ex e ha provato a forzare una delle finestre.

La donna non ha dato peso al blackout ma quando ha intravisto una sagoma armeggiare dietro gli infissi ha compreso tutto. Chi tentava di entrare in casa era l’ex marito, 42enne di Sant’Antimo, che da 12 anni si ostinava a vessarla e maltrattarla.

Non aveva mai accettato la separazione e, nel corso degli anni, aveva più volte tentato l’approccio. Sperando in una nuova opportunità insieme.

Grazie alla segnalazione della vittima che ha immediatamente chiamato il 112, i carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano in Campania hanno facilmente individuato il 42enne. L’uomo ha provato a fuggire ma è ben presto finito in manette. E’ ora in carcere, in attesa di giudizio.













