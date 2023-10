Lotto: a Castellamare di Stabia, colpo da 125 mila euro

61 Visite

Il Lotto premia la Campania. Nel concorso di sabato 14 ottobre, come riporta Agipronews, a Castellamare di Stabia, in provincia di Napoli, vinti 125.250 euro con sei ambi, quattro terni e una quaterna. Doppia vincita in regione invece nell’estrazione di venerdì 13 ottobre: una da 25mila euro a Napoli e una da 23.750 euro a Sorrento (NA). L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per circa 7,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 926 milioni in questo 2023.

