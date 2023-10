Gaza assediata, Israele: “Grandi operazioni dopo l’evacuazione dei civili”

103 Visite

La guerra in Medio Oriente raggiunge il suo nono giorno. È scaduto l’ultimatum di Israele ai civili di Gaza, dove si svilupperà una massiccia offensiva terrestre contro Hamas. Il piano è pronto per essere applicato, con oltre 300mila riservisti ammassati al confine con Gaza, ma l’invasione avverrà quando gli abitanti avranno lasciato il territorio. “ La cosa importante su cui concentrarsi è che inizieremo operazioni militari significative solo quando vedremo che i civili avranno lasciato l’area “, ha dichiarato alla Cnn Jonathan Conricus, portavoce delle Idf. Messaggio contraddetto però dalla folle opposizione di Hamas, che sta imponendo ai residenti di Gaza di rimanere. Le forze armate israeliane hanno mostrato in un video dei posti di blocco a nord della città, mentre il leader dell’organizzazione palestinese, Ismail Haniyeh, ha espresso in un discorso televisivo il suo “no” categorico a qualsiasi “ spostamento dalla Cisgiordania né da Gaza né da Gaza all’Egitto “.

Ieri intanto il primo ministro Benjamin Netanyahu ha visitato i soldati nei kibbutz di frontiera, confermando poi che il suo Paese sta preparando una vasta azione militare condotta su tutti i fronti, anche dal mare e dall’aria. L’annuncio di Tel Aviv ha suscitato l’ira dell’Iran, che si dice costretto a intervenire nel caso in cui gli attacchi contro Gaza dovessero continuare. Ecco tutti gli aggiornamenti di oggi, domenica 15 ottobre.













