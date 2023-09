Ordine dei Giornalisti, si è insediata la Commissione Giuridico-Economica

102 Visite

Si è insediata la commissione Giuridico-Economica dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, presieduta da Ugo Clemente per il triennio 2023-2026. La commissione è composta da Salvatore Cristiano (vicepresidente), Raffaella Venerando (vicepresidente), Sabrina Pietrantonio (segretaria), Lucia Serino, Maurizio Lojacono, Lucio Perone, Stefano Cocilovo, Gennaro Razzino, Roberto Vetrone, Roberto Cogliandro e Angelo Covino. All’insediamento, avvenuto presso la sede dell’Ordine, è intervenuto il presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli che fatto le sue congratulazioni alla neo-commissione. Tra gli obiettivi principali della l’organizzazione di corsi di aggiornamento professionale e l’approfondimento delle questioni di natura giuridica ed economica di interesse per gli operatori dell’informazione. Numerose le idee scaturite nel corso dell’incontro della commissione: come il coinvolgimento degli atenei universitari che potrebbe contribuire significativamente all’offerta di corsi di formazione di alta qualità, fornendo agli operatori dell’informazione l’opportunità di acquisire competenze specifiche e aggiornate; ancora della magistratura mirando ad affrontare tematiche giuridiche rilevanti per la professione giornalistica. Questo coinvolgimento potrebbe tradursi in un dialogo costruttivo tra giornalisti e professionisti legali, contribuendo a una migliore comprensione delle questioni giuridiche e legali legate all’informazione e alla comunicazione. Infine con l’inclusione dell’INPS, ci sarebbe l’aspetto previdenziale, esaminando pertanto le questioni legate alla previdenza sociale dei giornalisti, permettendo loro di valutare maggiormente la loro futura situazione e di informare i cittadini e allo stesso tempo gli operatori dell’informazione su tutti i servizi che offre l’Inps. Marcello Monarca.













