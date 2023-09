Alto piatto Caviano e Miano. Arresti ad Ischia

90 Visite

Caivano: “Alto Impatto” della Polizia di Stato.

Nella giornata di lunedì, gli agenti del Commissariato di Afragola, con la collaborazione del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel comune di Caivano e in particolare nel “Parco Verde”.

Nel corso del servizio, gli operatori hanno identificato 183 persone, controllato 111 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo, e contestato 3 violazioni del Codice della Strada.

Alto impatto a Miano.

Ieri gli agenti del Commissariato Scampia e i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania e di personale della Polizia Locale, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere di Miano.

Nel corso dell’attività sono state identificate 148 persone, controllati 78 veicoli, di cui 28 sottoposti a sequestro amministrativo, e contestate 45 violazioni del Codice della Strada per guida senza patente, mancata copertura assicurativa e guida senza casco protettivo elevando sanzioni per un totale di 79.450 euro.

Inoltre, i poliziotti hanno denunciato due persone per guida senza patente poiché reiterata nel biennio.

Ischia: la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 54enne in esecuzione di un provvedimento per la carcerazione.

Martedì mattina, gli agenti del Commissariato di Ischia, a seguito di una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa, sono intervenuti presso una struttura ricettiva al fine di riscontrare la presenza di un soggetto sospetto.

Giunti prontamente sul posto, gli operatori hanno effettivamente constatato la presenza dell’uomo che aveva raggiunto la struttura dell’isola nella serata precedente.

Dagli accertamenti di seguito esperiti, è emerso che il 54enne polacco risultava destinatario di un provvedimento di esecuzione per la carcerazione emesso nel 2010 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari – Ufficio Esecuzioni Penali, e dovrà espirare la pena residua di 2 anni, 11 mesi e 7 giorni di reclusione per i reati di associazione per delinquere e riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, commessi a Foggia e nella provincia di Foggia, tra il 2005 ed il 2006.













