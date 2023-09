Marano, la villetta di via Piave e l’inciviltà dei padroni dei cani. La lettera di un docente

68 Visite

Gentile direttore,

come da oggetto la mia domanda è molto semplice: chi sono i veri animali?

Ho notato che la sua testata si è occupata dei nostri “amici a quattro zampe”, ed ha scritto un articolo che parlava di un cane che ha sbranato un altro cane fuori un istituto scolastico, con conseguenze anche per la padroncina del cane attaccato, ed un altro che dove un lettore ci mette in guardia sulla pericolosità di due cani randagi presenti lungo il Corso Europa. Le invio alcune foto che ho ricevuto riguardanti la villetta comunale antistante la scuola Massimo D’Azeglio (villetta Piave). Il comune ha provveduto a effettuare lavori nella villetta per cercare di evitare problemi di allagamenti che si presentavano anche nella scuola e quindi con sforzo economico ha anche sistemato le aiuole presenti al suo interno. Appena aperta la villetta è stata presa d’assalto da chi non poteva fare a meno di portare il suo amico a quattro zampe espletare i suoi bisogni fisiologici in altri luoghi. La mia domanda è semplice:” ma i padroni dei nostri amici a quattro zampe non hanno piccoli parenti o amici che frequentano la Villetta Piave? Non hanno piacere che i nostri ragazzi possano usufruire di uno spazio pulito? Sarebbero contenti se io portassi un cane ad espletare i suoi bisogni fisiologici fuori le loro case e non rimuovessi le sue deiezioni? ” Come è possibile notare dalla foto all’ingresso della villetta è presente un segnale molto chiaro dove il nostro amici ci chiede di raccogliere i suoi bisogni dato che lui non è in grado di farlo. Ho sentito ragazzini a scuola che si lamentano di aver pestato un escremento o di non utilizzare la Villetta diventata ormai WC e ricettacolo di spruzzatura a cielo aperto. Non accusiamo sempre ” Gli altri”….perché come recitava una canzone…”Gli altri siamo noi”….

La ringrazio Prof.re Ivan Alfano













