Gratteri a capo della Procura di Napoli? Oggi il giorno della verità, ma si temono “imboscate”

271 Visite

Il plenum del Csm, il Consiglio superiore della magistratura voterà oggi la nomina del capo della procura di Napoli, l’ufficio inquirente più grande d’Italia, vacante da maggio 2022, da quando Giovanni Melillo fu nominato procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

Favorito per l’incarico è Nicola Gratteri, attuale procuratore di Catanzaro. Al primo vaglio, in Quinta commissione per gli Incarichi direttivi, furono 4 i voti in suo favore, mentre un voto ciascuno andò agli altri due candidati proposti al plenum, il procuratore di Bologna, Giuseppe Amato, e l’aggiunto di Napoli, Rosa Volpe.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews