Sport e Salute finanzia due progetti per il benessere psico fisico rivolti ai giovani e under 65: la scuola Last Ballet di Mugnano tra le società accreditate

INCENTIVI GRATUITI PER LA PRATICA SPORTIVA – La Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso il dipartimento SPORT e SALUTE ha finanziato due progetti : “Porte aperte allo sport” al quale possono accedere i giovani con un età compresa tra 6 e 17 anni e “Danza e

Bocce” , riservato agli over 65. Il binomio vincente si pone come obbiettivo il benessere psico fisico dei partecipanti. I corsi sono completamente gratuiti ed hanno una durata di 6 mesi. La scuola di ballo LAST BALLETT , riconsciuta dal CONI e dalla Federazione Italiana Danza Sportiva, diretta dalla pluricampionessa e maestra VERONICA TAMMARO, sita in Mugnano di Napoli, alla Via Crispi n 17, risulta tra le strutture accreditate, ed e pertanto pronta ad accogliere senza spesa alcuna tutti gli interssati che intendono iscriversi dando la loro adesione. Una ottima occasione per chi si vuole mettere in forma senza aggravare sul bilancio familiare.













