Concorso scuola prof secondaria, bando per 30.216 posti docenti: requisiti per partecipare

345 Visite

Concorso straordinario per i prof della scuola secondaria. In dirittura d’arrivo il bando da 30.216 posti di docente. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 211 del 9 settembre 2023 il decreto di autorizzazione al Ministero dell’istruzione e del merito all’avvio delle procedure concorsuali per il reclutamento dei nuovi insegnanti. Pubblicazione prodroma a quella del bando vero e proprio.

In arrivo quindi le procedure concorsuali per il reclutamento di 21.101 docenti su posto comune e 9.115 su posto di sostegno. Ecco i requisiti per partecipare, come saranno articolate le prove e quindi come prepararsi.

Requisiti

Chi potrà partecipare alla procedura consorsuale? I titoli necessari come requisito di base variano in base al tipo di posto per cui si intende concorrere. Per l’insegnamento “comune” (21.101 i posti a bando) bisogna possedere almeno uno dei seguenti titoli:

Abilitazione specifica sulla classe di concorso; Laurea (magistrale, a ciclo unico o diploma di II livello di alta formazione artistica, musicale o coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato riconosciuto e coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso e 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, conseguiti entro il 31 ottobre 2022; servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi. Occorrerà aver svolto almeno un anno di servizio nella specifica classe di concorso per la quale si concorre.

Per i posti di sostegno sono necessari:

Gli stessi requisiti dei posti comuni Il titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews